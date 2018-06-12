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Детский противотуберкулезный диспансер планируется построить в Северной Осетии

В стране Северный Кавказ
12 июня, 20:40 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, июня. /ТАСС

По словам главы республики Вячеслава Битарова, строительство должно начаться в следующем году

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют построить детский противотуберкулезный диспансер. Об этом во вторник сообщил журналистам глава республики Вячеслав Битаров, комментируя итоги встречи с председателем правительства России Дмитриев Медведевым.

"Ситуация с туберкулезом в республике остается сложной, в этом году завершаем строительство туберкулезного диспансера, но борьбу с туберкулезом нужно вести с младшего возраста. У нас нет детской туберкулезной больницы. Мы озвучили этот вопрос (на встрече с Медведевым), надо разрабатывать проект и надеюсь, что в 2019 году начнем строительство детского противотуберкулезного диспансера", - сказал Битаров.

Как сообщалось ранее, правительство РФ выделило Северной Осетии субсидии в размере 700 млн рублей на завершение строительства противотуберкулезного диспансера в 2018 году.

Вопрос необходимости создания в Северной Осетии противотуберкулезного диспансера глава республики неоднократно обсуждал с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Было принято решение о строительстве крупного объекта здравоохранения мощностью до 300 коек, оно рассчитано на 250 посещений в смену с предельной сметной стоимостью строительства 1,27 млрд рублей.

Строится объект в рамках ФЦП "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" до 2025 года.

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СКФО Северная Осетия
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Козак, Дмитрий Николаевич Скворцова, Вероника Игоревна Медведев, Дмитрий Анатольевич Битаров, Вячеслав Зелимханович
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