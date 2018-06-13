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Парковую зону обустроили в одной из станиц КЧР в Год благоустройства в регионе

В стране Северный Кавказ
13 июня, 13:08 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 13, июня. /ТАСС

В парковой зоне поставили детскую площадку и установили систему освещения

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ЧЕРКЕССК, 13 июня. /ТАСС/. Парк отдыха площадью около 5 тыс. кв. м обустроили в станице Сторожевой Зеленчукского района Карачаево-Черкесии. Работы проведены в рамках Года благоустройства городских и сельских территорий в республике, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства КЧР.

"В станице Сторожевой благоустроена парковая зона общей площадью около 5 тыс. кв. метров. Оборудована детская площадка, установлены система освещения, уличные тренажеры, скамейки и малые архитектурные формы, а также выложено около 1 тыс. кв. метров тротуарной плитки и более 800 метров асфальтного полотна", - говорится в сообщении.

В рамках работ по благоустройству, к которым были привлечены и сами жители станицы, проведено масштабное озеленение зоны отдыха: высажены хвойные кустарники и декоративные растения.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Карачаево-Черкесии планируют благоустроить более 80 общественных мест и 160 дворов.

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