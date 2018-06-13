Около 70 молодых ученых СКФО соберутся на форуме в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Школа молодых ученых Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) пройдет с 15 по 16 июня в Северной Осетии и соберет около 70 участников. Об этом ТАСС сообщила Инга Тваури, член республиканского совета молодых ученых, который является одним из организаторов мероприятия.

"Форум проводится во второй раз. Его целью является формирование сообщества молодых ученых СКФО и сети междисциплинарных проектов, отвечающих современным научным и технологическим вызовам. Участниками станут около 70 магистров, аспирантов, молодых ученых, преподавателей, популяризаторов научного знания из всех регионов округа", - сказала Тваури.

Молодые ученые попробуют сформировать междисциплинарные проекты в рамках деловой игры и научатся правильно презентовать свои идеи и разработки. Также в ходе работы школы они ознакомятся с современными технологическими вызовами, обсудят наиболее перспективные и востребованные направления исследовательской и инновационной инфраструктуры, получат возможность создания междисциплинарных проектных команд.

В программе школы ожидаются выступления представителей координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при совете при президенте РФ по науке и образованию, представителя Фонда содействия инновациям, резидента фонда "Сколково", а также мозговые штурмы, мастер-классы и деловые игры.

По завершении лучшие проекты получат поддержку.

Организаторами форума являются ассоциация молодых ученых Северной Осетии, молодежный парламент, представительство Фонда содействия инновациям и центр молодежного инновационного творчества FabLab Alania.