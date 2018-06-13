Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Северной Осетии пообещали, что наладят делопроизводство на родном языке

В стране Северный Кавказ
13 июня, 22:39 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 13, июня. /ТАСС

Министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев сообщил, что перевод законов на осетинский язык начнется в ближайшее время

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты в Северной Осетии начнут работу по переводу на осетинский язык законов, сообщил журналистам в среду министр Северной Осетии по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.

"В ближайшее время начнется перевод законов на осетинский язык. У нас сейчас нет нормативной базы, нет важнейших законов на осетинском. В прошлом году сотрудник посольства Германии был у нас в городе, и мы ему организовали экскурсию. Он обратил внимание и спросил, почему нигде нет вывесок на осетинском. Совершенно посторонний человек обратил на это внимание", - сказал Цуциев.

По его словам, в перспективе планируется создать базу данных осетинских названий населенных пунктов. Для сохранения языка вместе с Южной Осетией была создана и специальная терминологическая комиссия, работающая над созданием профильных словарей.

Осетинский язык - один из двух государственных языков в Северной Осетии наряду с русским - относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков. Наряду с ягнобским осетинский является одним из двух сохранившихся северо-восточно-иранских языков. В настоящее время жители Северной Осетии между собой общаются по большей части на русском: к примеру, во Владикавказе около 80% первоклассников-осетин не владеют родным языком, а в Беслане - около 60%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Швеция разъяснила Украине, почему дала согласие на прокладку "Северного потока - 2"
4
Кудрин: часть показателей майских указов от 2012 года в экономике не достигнута
5
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
6
Сеть "Теремок" закрывает свои рестораны в США
7
Президент Македонии отказался подписывать договор о переименовании страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости