Власти Северной Осетии пообещали, что наладят делопроизводство на родном языке

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты в Северной Осетии начнут работу по переводу на осетинский язык законов, сообщил журналистам в среду министр Северной Осетии по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.

"В ближайшее время начнется перевод законов на осетинский язык. У нас сейчас нет нормативной базы, нет важнейших законов на осетинском. В прошлом году сотрудник посольства Германии был у нас в городе, и мы ему организовали экскурсию. Он обратил внимание и спросил, почему нигде нет вывесок на осетинском. Совершенно посторонний человек обратил на это внимание", - сказал Цуциев.

По его словам, в перспективе планируется создать базу данных осетинских названий населенных пунктов. Для сохранения языка вместе с Южной Осетией была создана и специальная терминологическая комиссия, работающая над созданием профильных словарей.

Осетинский язык - один из двух государственных языков в Северной Осетии наряду с русским - относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков. Наряду с ягнобским осетинский является одним из двух сохранившихся северо-восточно-иранских языков. В настоящее время жители Северной Осетии между собой общаются по большей части на русском: к примеру, во Владикавказе около 80% первоклассников-осетин не владеют родным языком, а в Беслане - около 60%.