В Чечне к празднику Ураза-Байрам заселили новый жилой комплекс на 58 домов

ГРОЗНЫЙ, 14 июня. /ТАСС/. Жилой комплекс из 58 частных домов открыли в Курчалоевском районе Чечни для семей, которые ранее жили в реконструируемой части райцентра. Строительство осуществлялось за счет средств регионального общественного фонда имени А-Х. Кадырова.

"Сегодня новоселами стали 58 семей. Строительные работы здесь проведены с соблюдением высоких темпов и, самое главное, стандартов качества. К поселку подводятся дороги и инженерные коммуникации. Установлено более 70 опор ЛЭП, проведен газопровод и водопровод, проложено более 3 тыс. м дорог с асфальтобетонным покрытием", - отметил на открытии спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Масштабная реконструкция села Курчалой была начата после решения придать райцентру статуса города. Всего в рамках преобразования планируется построить более 200 частных домов со всей необходимой инфраструктурой.

"У нас произошли грандиозные перемены, которых древний Курчалой ранее никогда не видел. Расширяются улицы, строятся социальные объекты, создаются все условия характерные для современного города", - сказал и.о. главы Курчалоевского района Хамзат Кадыров.

В райцентре Курчалоевского района также планируется строительство парковой зоны, обновление коммуникаций, возведение торгового центра, многоквартирных домов, спорткомплекса, дома культуры, больницы и предприятий. В рамках торжественного открытия поселка, региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова передал почти 50 велосипедов детям, которые будут жить в новых домах.

Заселение жилого комплекса в Курчалоевском районе было приурочено к завершению 15 июня священного для мусульман месяца Рамадан и началу праздника Ураза-байрам, символизирующего окончание поста.