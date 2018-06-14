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Полигон ТБО в Железноводске рекультивируют за 150 млн рублей

В стране Северный Кавказ
14 июня, 11:17 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 14, июня. /ТАСС

Подрядчик готовит проект для реализации рекультивации

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ПЯТИГОРСК, 14 июня. /ТАСС/. Закрытую городскую свалку твердых бытовых отходов (ТБО), которая функционировала много лет, рекультивируют в Железноводске Ставропольского края, сообщили в четверг в пресс-службе администрации города-курорта.

"На рекультивацию необходимо около 150 млн рублей, которые город планирует получить из федерального и краевого бюджетов", - уточнили в пресс-службе.

По данным управления городского хозяйства, свалка была закрыта в 2004 году, и ее объем составляет 979 тыс. куб. м. Подрядчик готовит проект для реализации рекультивации, после чего приступит к изыскательным работам.

Как сообщалось, более 300 млн рублей до 2030 года планируется также вложить в рекультивацию полигона ТБО в поселке Новом под Пятигорском, на который жители пожаловались президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" 7 июня.

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