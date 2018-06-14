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Эстрадный оркестр Северной Осетии выступит с концертами для детей в Пятигорске

В стране Северный Кавказ
14 июня, 14:32 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 14, июня. /ТАСС

В программе прозвучат песни из мультфильмов

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ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июня. /ТАСС/. Государственный национальный эстрадный оркестр им. К. Суанова выступит с концертами для детей в Пятигорске 14-15 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе минкультуры республики.

"Оркестр на протяжении многих лет выступал с концертами в городах Кавказских Минеральных Вод, где этот творческий коллектив хорошо знаком местной публике. Уже сегодня вечером и завтра он выступит на детских площадках города Пятигорска под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Николая Кабоева", - уточнили в министерстве.

В программе концертов прозвучат популярные песни, в том числе и из мультфильмов.

Государственный национальный эстрадный оркестр имени Кима Суанова - один из лучших джазовых коллективов Северного Кавказа - был создан 25 лет назад. В составе оркестра 37 музыкантов. В этом году ожидаются выступления и в других республиках Северного Кавказа.

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