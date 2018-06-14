Аграрии Ингушетии и Северной Осетии провели совместную сельхозярмарку в Пригородном районе

МАГАС, 14 июня. /ТАСС/. Совместную сельскохозяйственную ярмарку провели аграрии Ингушетии и Северной Осетии на территории Пригородного района в преддверии главного мусульманского праздника Ураза-Байрам. Подобная общая ярмарка проводится регионами впервые, но может стать регулярной, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии.

"В ярмарке принимают участие сельхозтоваропроизводители двух субъектов, инициатива ее проведения принадлежит главе Ингушетии. Жители сел района могут приобрести экологически чистую молочную и мясную продукцию, пшеницу, мучные изделия и мед, скот, птицу, овощи, фрукты, напитки по доступным ценам", - говорится в сообщении.

Подобная совместная ярмарка проводится региональными минсельхозами впервые, но планируется сделать ее регулярной и традиционной.

"Это первая подобная ярмарка, но мы на двусторонней встрече с участием министров сельского хозяйства Ингушетии и Северной Осетии решили проводить ее каждый значимый праздник. Цены представленной продукции на 30% ниже рыночных", - приводит пресс-служба слова заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Мухажира Албакова.

Как сообщается, помимо ярмарки, ингушский минсельхоз провел в населенных пунктах Пригородного района благотворительную акцию - более 100 семей по поручению Евкурова получили продуктовые наборы.

Ранее сообщалось, что 9-12 июня в Назрановском и Джейрахском районах, в городах Малгобек, Карабулак и Сунжа прошли сельскохозяйственные ярмарки. Свою продукцию на этих площадках представили не только сельхозтоваропроизводители республики, но и представители других субъектов Северного Кавказа.