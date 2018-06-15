В Пятигорске по решению суда снесут пансионат, незаконно построенный у озера Провал

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья добилось в суде сноса пансионата, незаконно построенного в курортной зоне Пятигорска на горе Машук в районе озера Провал. Как сообщили в пятницу в пресс-службе краевого министерства имущественных отношений, соответствующее решение вынес Арбитражный суд Ставропольского края.

"Этот судебный прецедент должен стать типовым решением в вопросе расчистки наших курортов от объектов незаконного строительства и долгостроев", - прокомментировал первый заместитель министра Виталий Зритнев, слова которого приводит пресс-служба.

Незаконное строительство выявили в ходе мониторинга объектов на землях, находящихся в государственной собственности Ставропольского края. Строительство велось с нарушением норм федерального закона об экологической экспертизе, объект длительное время находился в состоянии неоконченного строительства. На основании этих фактов минимущество выступило с требованиями в суде о сносе и арбитражный суд их поддержал. "На сегодня законность требований региона подтвердила апелляционная инстанция, решение вступило в силу", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в местных административных структурах, строительство на бульваре Гагарина, рядом с озером Провал, началось с 2003 года. Там возводилось трехэтажное здание, предназначенное для размещения пансионата или поликлиники площадью 1865 кв. м, а также административно-хозяйственный блок площадью более 370 кв. м, трансформаторная подстанция и питьевой бювет. Главный корпус на сегодня завершен на 33%, остальные объекты также не достроены. В ближайшее время материалы будут переданы судебным приставам для понуждения собственника снести за свой счет незаконно построенные здания.