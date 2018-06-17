Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Северной Осетии предоставят бюджетникам льготы по ипотеке

В стране Северный Кавказ
17 июня, 11:34 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 17, июня. /ТАСС

Закон ориентировочно вступит в силу в сентябре, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июня. /ТАСС/. Законопроект по субсидированию процентной ставки по ипотеке для работников бюджетной сферы разработан в Северной Осетии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики, закон ориентировочно вступит в силу в сентябре.

"В настоящее время в республиканском парламенте находится законопроект, предусматривающий субсидирование процентной ставки по ипотеке для работников бюджетной сферы. Прежде всего на субсидирование ориентировочно смогут рассчитывать молодые семьи и молодые специалисты в здравоохранении, образовании и культуры", - сказал собеседник агентства.

В 2017 году в Северной Осетии по госпрограммам жилищный вопрос был закрыт для более 1,4 тыс. семей, в новые квартиры въехали почти 3 300 человек.

На решение жилищного вопроса в 2018 году предусмотрено 1,4 млрд рублей. Из них почти 1,2 млрд будут направлены на обеспечение жильем вынужденных переселенцев, это в два раза больше, чем в прошлом году. В целом по республике остаются 12,5 тыс. человек, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Welt: глава МВД Германии заявил, что больше не может работать с Меркель
4
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
5
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости