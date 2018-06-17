Власти Северной Осетии предоставят бюджетникам льготы по ипотеке

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июня. /ТАСС/. Законопроект по субсидированию процентной ставки по ипотеке для работников бюджетной сферы разработан в Северной Осетии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики, закон ориентировочно вступит в силу в сентябре.

"В настоящее время в республиканском парламенте находится законопроект, предусматривающий субсидирование процентной ставки по ипотеке для работников бюджетной сферы. Прежде всего на субсидирование ориентировочно смогут рассчитывать молодые семьи и молодые специалисты в здравоохранении, образовании и культуры", - сказал собеседник агентства.

В 2017 году в Северной Осетии по госпрограммам жилищный вопрос был закрыт для более 1,4 тыс. семей, в новые квартиры въехали почти 3 300 человек.

На решение жилищного вопроса в 2018 году предусмотрено 1,4 млрд рублей. Из них почти 1,2 млрд будут направлены на обеспечение жильем вынужденных переселенцев, это в два раза больше, чем в прошлом году. В целом по республике остаются 12,5 тыс. человек, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.