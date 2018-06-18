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Стоимость ски-пассов на курортах "Архыз" и "Ведучи" не превысит 500 рублей в летний сезон

В стране Северный Кавказ
18 июня, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Старт летних программ отдыха на "Архызе" намечен на 23 июня, "Ведучи" начнет принимать туристов с 24 июня

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Стоимость разового ски-пасса для взрослых во время летнего сезона отдыха на курортах "Ведучи" в Чечне и "Архыз" в Карачаево-Черкесии составит 400 и 500 рублей соответственно. Ски-пасс для детей обойдется туристам в два раза дешевле, сообщает пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа".

"Как и в зимнем сезоне отдыха [на "Ведучи"], стоимость туристических абонементов будет зафиксирована на доступном уровне: взрослый ски-пасс на один подъем будет стоить 400 рублей, детский - 200 рублей. <…> На курорте ["Архыз"] будут работать два подъемника в туристической деревне Романтик кресельный "Спутник" и гондольный "Млечный путь", поднимающий туристов к смотровой площадке на высоте 2 240 м. Стоимость разового ски-пасса для взрослых составит 500 рублей, для детей - 250 рублей", - говорится в сообщении.

Старт летних программ отдыха намечен на "Архызе" на 23 июня, когда откроются палаточные городки, веревочные парки, бассейн с зоной для загара, конный прокат, спортивная и детская игровая площадки, зона барбекю и зона для игры в мини-гольф. Также с 22 по 24 июня на курорте запланировано проведение первого фестиваля парапланеристов, на котором гости "Архыза" смогут увидеть соревновательные полеты на точность, а также массовый полет спортсменов с дымовыми факелами.

"Ведучи" начнет принимать туристов с 24 июня. На площадке курорта будут работать конный куб, страйкбол, прокат квадроциклов и горных велосипедов, детский бассейн, тир, кинотеатр, а также экскурсионное бюро, где гости смогут приобрести туристическую поездку с гидом на квадроциклах или джипах к историческим достопримечательностям Чеченской Республики. В экскурсионном режиме будет работать кресельная канатная дорога, а для проживания откроются гостиничный комплекс "Эдельвейс" и хостел эконом-класса на 40 койко-мест.

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