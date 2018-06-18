В государственном университете Северной Осетии создадут военную кафедру

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июня. /ТАСС/. Северо-Осетинский госуниверситет им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) вошел в число шести российских вузов-претендентов на открытие при них кафедр военной подготовки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В СОГУ откроется военная кафедра. По этому вопросу вуз посетила комиссия Министерства обороны России. Представители военного ведомства провели рабочую встречу с руководством вуза и ознакомились с учебно-материальной базой. Также с руководством 58-й общевойсковой армии, на базе которой предполагается прохождение учащимися войсковых сборов, планируется проработать вопрос обеспечения кафедры военной техникой и вооружением", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, университет располагает всеми необходимыми объектами для размещения учебно-материальной базы и обеспечения образовательного процесса на военной кафедре. По оказанию содействия в открытии кафедры будет также создана рабочая группа при главе республики.

"Авторитет и престиж военной службы среди жителей республики во все времена находился на высоком уровне. Действовавшая до 1996 года в СОГУ военная кафедра подготовила в интересах вооруженных сил и правоохранительных органов несколько тысяч офицеров запаса", - цитирует пресс-служба ректора СОГУ Алана Огоева.

По словам сотрудника пресс-службы, представители Минобороны РФ разъяснили на встрече с руководством вуза законопроект о создании на базе военных кафедр в гражданских вузах военных учебных центров.