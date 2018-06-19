На реконструкцию мелиоративных сетей Ставрополья направят более 800 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Бюджетные инвестиции в сумме 885,6 млн рублей выделены на проведение работ по развитию мелиоративного комплекса Ставропольского края в 2018 году, средства пойдут, в том числе, на реконструкцию каналов "Широкий" и Невинномысский, сообщил ТАСС врио директора ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю" ("Ставропольмелиоводхоз") Николай Мурадов.

"С 2012 по 2017 годы на сохранение и развитие мелиоративного комплекса края выделены бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию водохозяйственных объектов в размере 3 млрд 386,8 млн рублей. Из них за пять лет выполнено работ на сумму 2501,2 млн рублей, на текущий год выделено 885,6 млн рублей", - сообщил Мурадов.

По его словам, в рамках ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" завершены работы нескольких очередей восстановления Большого Ставропольского канала и на других гидротехнических объектах региона. "В текущем году осуществляется продолжение цикла работ, направленных на реконструкцию канала "Широкий" и "Невинномысский", - также добавил собеседник агентства.

В частности, по информации, размещенной на сайте госзакупок, 150,4 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на работы по реконструкции распределителя "Широкий", еще 201,5 млн рублей предусмотрено на реконструкцию сооружений водохозяйственных систем Большого Ставропольского канала в Александровском и Андроповском районах Ставропольского края. Как пояснили в "Ставропольмелиоводхозе", бюджетные средства будут направлены на противопаводковые мероприятия, расчистку каналов, техническое перевооружение объектов мелиоративного комплекса региона.

"Выполнение комплекса мелиоративных мероприятий позволит повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий, расширить посевы сельскохозяйственных культур за счет ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель и обеспечить устойчивость производства сельскохозяйственной продукции независимо от климатических изменений и природных аномалий", - отметил врио директора управления.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье до 2020 года планируется дополнительно ввести более 20 тыс. га орошаемых земель. По данным краевого минсельхоза, общая площадь орошаемых земель в регионе составляет более 241 тыс. га, но фактически поливается 26% - 64 тыс. га, большинство мелиоративных сетей требуют реконструкции. За четыре года действия федеральной программы по развитию мелиорации на Ставрополье было построено и реконструировано порядка 24 тыс. га орошаемых земель.