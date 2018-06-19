Власти Северной Осетии обеспечат жильем в 2018 году 50 детей-сирот

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Около 80 млн рублей направят в Северной Осетии на обеспечение жильем 50 детей-сирот, сообщил во вторник министр ЖКХ, топлива и энергетики Альберт Сокуров на заседании правительства.

"В этом году мы обеспечим жильем 50 выпускников детдомов. На эти цели направлено более 79 млн рублей, из них из федерального бюджета - 36 млн 213 тыс. рублей, из республиканского - 43 млн. 200 тыс. рублей", - сказал Сокуров.

Ранее сообщалось, что власти Северной Осетии планируют создать общежитие для сирот, которые уже покинули стены детдомов, но пока не получили положенные им квартиры. В 2017 году квартиры получил 61 человек. В очереди на получение жилья находятся около 900 сирот.

В 2016 году глава республики Вячеслав Битаров поручил региональным чиновникам взять шефство над выпускниками детских домов. Госслужащие должны были помогать молодым людям в учебе, трудоустройстве, прохождении практики. К концу октября 2017 года под опекой находились около 100 молодых людей.