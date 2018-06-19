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Экологи и волонтеры создадут более 50 км экотуристских маршрутов в горной Адыгее

В стране Северный Кавказ
19 июня, 20:13 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 19, июня. /ТАСС

Проект стартует в августе 2018 года и завершится в июле 2019 года

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МАЙКОП, 19 июня. /ТАСС/. Экологи при поддержке волонтеров в ближайшие два года создадут более 50 км экотуристких маршрутов, проходящих по территории трех особо охраняемых природных территорий на Западном Кавказе, сообщили во вторник ТАСС в негосударственном природоохранном центре (НПЦ) "НАБУ-Кавказ".

"Экологический проект "НАБУ-Кавказ" получил президентский природоохранный грант, который позволит нам проложить более 50 км маршрутов для экотуризма по трем особо охраняемым природным территориям Всемирного природного наследия "Западный Кавказ". Это верховье реки Цица, верховья рек Пшеха и Пшехашха и хребет Буйный - уникальные по своей красоте территории в горах Адыгеи. Проект стартует в августе этого года и завершится в июле 2019 года", - уточнили в центре.

Эти малые природные территории по своей красоте не уступают Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику и природному парку "Большой Тхач". Они пользуются популярностью у туристов, но отсутствие выделенных и маркированных троп, организованных мест остановок и отдыха значительно затрудняет выполнение природоохранных задач. Проект нацелен на то, чтобы мотивировать туристов посещать эти места с пользой для себя, но без ущерба для природы, пояснил собеседник агентства.

Как сообщается на сайте фонда президентских грантов, в рамках проекта будет проведен ряд экспедиций и определены особо привлекательные для отдыхающих места, проложены маршруты, установлены информационные щиты и аншлаги с содержанием данных об уникальности этих природных памятников, обустроены места остановок и отдыха. К работе будут подключены постоянно действующие группы волонтеров, которые также помогут с расчисткой троп, уборкой их от мусора и другими мероприятиями экологической направленности.

Проект "НАБУ-Кавказ" получил господдержку в размере порядка 3 млн рублей при софинансировании в 850 тыс. рублей.

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