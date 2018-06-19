Кабмин РСО-Алания одобрил проект стратегии социально-экономического развития до 2030 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Правительство Северной Осетии одобрило проект стратегии социально-экономического развития до 2030 года, который в течение полутора лет разрабатывал консорциум "Леонтьевский центр - AV Group". Соответствующее решение было принято на заседании кабмина во вторник.

"Стратегия направлена на повышение качества жизни граждан, совершенствование системы регионального управления и планирования, комплексное развитие территорий. Она базируется на основных конкурентных преимуществах нашей республики таких, как высокое качество человеческого потенциала, выгодное геополитическое положение", - сказал министр экономического развития Казбек Томаев, представляя проект.

В нем определены конкретные векторы развития экономики республики и приоритетные проекты по самым перспективным направлениям. Разработанная стратегия поможет республике выйти из режима дотационности.

Проект стратегии определен на долгосрочный период и предполагает три этапа реализации - стартовый однолетний и два шестилетних. Раз в три года будет проходить его корректировка и раз в шесть лет - обновление. Документ направлен на рассмотрение в республиканский парламент. Работа над документом продолжалась более полутора лет.

Для реализации стратегии в 2017 году создано Агентство развития республики. Туда может обратиться каждый, кто занимается бизнесом и заинтересован в развитии.

Консорциум "Леонтьевский центр - AV Group" создан в октябре 2015 года для развития успешного сотрудничества в рамках проекта "Татарстан-2030". "Леонтьевский центр" и AV Group заключили соглашение о партнерстве в работе на рынке разработок стратегических документов для городов и регионов, а также в развитии стратегического планирования в России.