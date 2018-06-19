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Более 280 тыс. учебников на 97 млн рублей приобретут для школ в Северной Осетии

В стране Северный Кавказ
19 июня, 21:18 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 19, июня. /ТАСС

Министр образования и науки региона Ирина Азимова уточнила, что учебники будут закупать в издательствах, что позволит обеспечить эффективное расходование бюджетных средств

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ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии приобретут в новом учебном году более 280 тыс. учебников для школ республики, сообщила во вторник министр образования и науки региона Ирина Азимова.

"Более 97 млн рублей выделено из республиканского бюджета на приобретение более 280 тыс. учебников. Они будут покупаться централизованно в издательствах, что позволит обеспечить эффективное расходование бюджетных средств, а также без проведения конкурсных процедур поставить в кратчайшие сроки учебники в школы", - сказала Азимова.

По ее словам, в этом году количество приобретаемых учебников больше, чем в прошлом учебном году.

"Связано это с ростом числа школьников, у нас последние два года количество учеников в среднем увеличивается на тысячу человек. Кроме того, сейчас из использования изымаются учебники, исключенные из федерального перечня, а также те книги, которые уже физически изношены из-за долгого использования", - пояснила министр.

В начале нового учебного года минобрнауки Северной Осетии планирует провести в школах проверку по эффективности использования закупленных книг, а также обеспеченности школьников учебной литературой.

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