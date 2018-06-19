Отделение сердечно-сосудистой хирургии построят в больнице Ингушетии до конца года

МАГАС, 19 июня. /ТАСС/. Отделение сердечно-сосудистой хирургии на базе Ингушской республиканской клинической больницы (ИРКБ) до конца года построят в самом крупном городе Ингушетии Назрани, стоимость объекта составляет порядка 46 млн рублей, сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь регионального министерства строительства Индира Барахоева.

"Отделение строится на базе ИРКБ, уже полностью завершено строительство подвального отсека, подрядчик приступил к строительству трех верхних этажей, до конца 2018 года объект будет сдан. Контрактная стоимость нового отделения сердечно-сосудистой хирургии составляет 45,9 млн рублей", - сказала Барахоева.

По словам начальника отдела организации медпомощи Минздрава Ингушетии Амины Настаевой, нынешнее отделение находится в приспособленных помещениях и имеет в распоряжении только около 70 койко-мест.

"Сейчас отделение сердечно-сосудистой хирургии располагается в общем здании ИРКБ в приспособленных помещениях с общим объемом мест порядка 70. Новое отделение просто необходимо, в нем будет установлено современное оборудование, которое позволит оказывать помощь и качественнее, и быстрее, ну и койко-мест в нем будет в два раза больше", - сказала ТАСС Настаева.

Как сообщили в минстрое Ингушетии, отделение сердечно-сосудистой хирургии строится в рамках федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации".