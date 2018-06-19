Болельщики поддерживают сборную России в единственной соломенной фан-зоне в стране

СТАВРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Несколько десятков болельщиков собрались на единственной в России соломенной фан-зоне, чтобы поддержать футбольную сборную страны в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Египта, сообщил ТАСС инициатор создания площадки фермер Роман Пономарев.

"Приехали болельщики, пока их немного, но сегодня многие звонили, узнавали, будем ли работать. Сейчас еще многие в дороге, едут, чтобы посмотреть матч и поддержать нашу сборную … Болеем мы достаточно спокойно, здесь сельская местность, можно даже сказать, по-домашнему", - сказал он.

Соломенная фан-зона создана в полях на территории фермерского хозяйства Пономаревых вне населенных пунктов. На месте выстроен четырехметровый соломенный макет кубка чемпионата мира, установлено оборудование и экран для трансляций, создан спорт-бар под соломенной крышей.

"У нас нет цели собрать у себя всех футбольных болельщиков, мы пропагандируем семейный отдых, у нас нельзя пить алкоголь или курить. Главная цель - привлечь к спорту, к футболу внимание молодежи. Сейчас достраивается футбольная арена из соломы, планируем открыть ее 1 июля, вот тогда, как мы предполагаем, начнут приезжать гораздо больше болельщиков", - отметил Пономарев.

1 июля на площадке начнется кубок по соломенному футболу, планируется, что в нем примут участие ветераны футбола Ставропольского края. В этот же день организуют просмотры матчей 1/8 финала чемпионата мира.

В Ставрополе болельщики собрались на Александровской площади в центре города, где установлен масштабный экран. В обычное время на этом месте проходят кинопоказы под открытым небом, но в дни чемпионата к ним добавились трансляции футбольных матчей.