Старейшины североосетинского села поддержали сборную России молитвами над тремя пирогами

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Старейшины селения Куссу Северной Осетии на высоте 1770 м над уровнем моря перед игрой между сборными России и Египта по традиции вознесли молитвы над тремя осетинскими пирогами с пожеланиями победы российской команде, рассказала во вторник ТАСС местная жительница Регина Чегаева.

По ее словам, жители села следили за ходом матча перед одним телевизором.

"В селе у нас осталось всего четыре дома, и все жители собрались в доме моего отца Александра Чегаева. Среди одиннадцати болельщиков - старики, молодые люди. Перед игрой старейшины вознесли молитвы, пожелали команде нашего Черчесова (Станислав Черчесов - тренер сборной России - прим. ТАСС) удачной игры, и вот победа не заставила себя ждать", - сказала Чегаева.

В прошлый раз перед игрой команды России со сборной Саудовской Аравии старейшины самого высокогорного в республике села Камунта также возносили молитвы над тремя пирогами.

"Пожелания наших старейшин сбываются, как мы видим", - отметил инициатор проведения трансляции в сельском клубе Камунты, руководитель патриотического клуба "Родина" Тимур Карданов.

Сборная России по футболу во вторник одержала победу над командой Египта со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, которую посетили 64 468 зрителей, прошла в Санкт-Петербурге. В первом туре россияне со счетом 5:0 разгромили команду Саудовской Аравии.