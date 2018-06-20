Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ингушетии осенью пройдет юбилейный международный кинофестиваль "Золотая башня"

В стране Северный Кавказ
20 июня, 19:46 UTC+3 МАГАС МАГАС 20, июня. /ТАСС

В региональном министерстве культуры рассчитывают, что в этом году в фестивале примут участие несколько десятков стран

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 20 июня. /ТАСС/. Пятый международный кинофестиваль "Золотая башня" пройдет в начале октября в Ингушетии. Региональное министерство культуры уже открыло прием заявок на участие, рассказала ТАСС в среду замминистра культуры и архивного дела республики Людмила Гетагазова.

Авторами идеи проведения кинофестиваля является руководство министерства культуры республики и заместитель председателя Союза кинематографистов России, народный артист Клим Лаврентьев. Главный приз фестиваля - уменьшенная золотая копия средневековой ингушской башни.

"В прошлом году у нас было представлено около 50 картин документального и игрового кино от 25 стран и если на начальном этапе было восьми стран-участниц, потом 15, а в 2017 году - 25, то в этом году мы думаем, что в кинофестивале примут участие несколько десятков стран. В начале октября пройдет юбилейный фестиваль, в нем будет семь номинаций, мы уже открыли прием заявок", - рассказала Гетагазова.

По ее словам, все регионы СКФО ежегодно принимают в кинофестивале участие, в частности, Северная Осетия почти каждый год побеждает в разных номинациях. Но кинофестиваль имеет важное значение и для молодежи Ингушетии.

"Кинофестиваль "Золотая башня" является фактором развития кинематографа в республике. С появлением этого фестиваля начало появляться все больше молодых режиссеров, талантливых ребят, у которых большое будущее", - добавила замминистра.

В рамках кинофестиваля, в кинотеатрах, центрах культурного развития и домах культуры районов республики проходят кинопоказы картин участников, проводятся встречи режиссеров со зрителями и мастер-классы. Первый кинофестиваль "Золотая башня" прошел в Ингушетии осенью 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия Северная Осетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
2
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
3
МИД Румынии запросил у посольства РФ сведения в связи с задержанием Карины Цуркан
4
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
СМИ: авианосцы США не смогут противостоять ВМФ России в случае конфликта в Балтийском море
7
Австрийский суд не выявил аэрофобии у Гагиева и подтвердил его выдачу России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости