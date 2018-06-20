В Ингушетии осенью пройдет юбилейный международный кинофестиваль "Золотая башня"

МАГАС, 20 июня. /ТАСС/. Пятый международный кинофестиваль "Золотая башня" пройдет в начале октября в Ингушетии. Региональное министерство культуры уже открыло прием заявок на участие, рассказала ТАСС в среду замминистра культуры и архивного дела республики Людмила Гетагазова.

Авторами идеи проведения кинофестиваля является руководство министерства культуры республики и заместитель председателя Союза кинематографистов России, народный артист Клим Лаврентьев. Главный приз фестиваля - уменьшенная золотая копия средневековой ингушской башни.

"В прошлом году у нас было представлено около 50 картин документального и игрового кино от 25 стран и если на начальном этапе было восьми стран-участниц, потом 15, а в 2017 году - 25, то в этом году мы думаем, что в кинофестивале примут участие несколько десятков стран. В начале октября пройдет юбилейный фестиваль, в нем будет семь номинаций, мы уже открыли прием заявок", - рассказала Гетагазова.

По ее словам, все регионы СКФО ежегодно принимают в кинофестивале участие, в частности, Северная Осетия почти каждый год побеждает в разных номинациях. Но кинофестиваль имеет важное значение и для молодежи Ингушетии.

"Кинофестиваль "Золотая башня" является фактором развития кинематографа в республике. С появлением этого фестиваля начало появляться все больше молодых режиссеров, талантливых ребят, у которых большое будущее", - добавила замминистра.

В рамках кинофестиваля, в кинотеатрах, центрах культурного развития и домах культуры районов республики проходят кинопоказы картин участников, проводятся встречи режиссеров со зрителями и мастер-классы. Первый кинофестиваль "Золотая башня" прошел в Ингушетии осенью 2014 года.