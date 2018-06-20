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В Грозном прошла церемония гашения марки, посвященной Чечне

В стране Северный Кавказ
20 июня, 22:49 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 20, июня. /ТАСС

Марка будет доступна во всех отделениях "Почты России"

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ГРОЗНЫЙ, 20 июня. /ТАСС/. Церемония гашения почтовой марки, посвященной Чеченской Республике, прошла в среду в здании грозненского почтамта. Тираж марки с изображением герба Грозного и карты РФ составил 45 тыс. экземпляров.

"Проводимое нами сегодня мероприятие будет способствовать узнаваемости государственных символик Чеченской Республики", - сказал на церемонии руководитель администрации главы и правительства региона Абдулкахир Израйлов.

Марка будет доступна во всех отделениях "Почты России". Для ее гашения был изготовлен памятный сувенирный штемпель, на котором указана дата выхода марки в обращение. Почтовый блок номиналом в 70 рублей имеет размер 30 х 42 мм.

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