Доходы бюджета Северной Осетии в первом квартале выросли на 46 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июня. /ТАСС/. Сумма налоговых и неналоговых доходов в бюджет Северной Осетии составила в первом квартале 2018 года 2,5 млрд рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 46 млн рублей. Об этом в четверг сообщил председатель комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям Валерий Баликоев на заседании совета парламента республики.

"Налоговых и неналоговых доходов в бюджет в первом квартале этого года поступило 2,5 млрд рублей, или 23,4% от годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 46 млн рублей, или на 1,9 %", - сказал Баликоев.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов - 55,1% - составляют налоги на прибыль и налог на доходы физических лиц в сумме 1,3 млрд рублей.

Поступления акцизов на вино, пиво, алкогольную продукцию, а также доходы от акцизов на нефтепродукты составили 942 млн рублей, или 25,6% от запланированных.

В целом, исполнение бюджета за первый квартал 2018 года составило по доходам 5,3 млрд рублей, по расходам - 5,7 млрд рублей. Сложился дефицит в сумме 475 млн рублей, который был покрыт за счет привлечения краткосрочных казначейских кредитов.

Государственный долг составил 9,952 млрд рублей.