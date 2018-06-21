Участники акции "Вода России" на Ставрополье ликвидировали более 130 стихийных свалок

ПЯТИГОРСК, 21 июня. /ТАСС/. Акция по уборке водоемов и их берегов "Вода России", начавшаяся на Ставрополье, позволила уже на первом этапе ликвидировать свыше 130 стихийных свалок и вывезти более 300 тонн мусора. Об этом сообщает в четверг краевое министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Акцию поддержали около двух тысяч жителей края, активно подключившиеся к уборке. Вывезено свыше 300 тонн мусора, ликвидировано более 130 стихийных свалок и навалов мусора", - сообщает пресс-служба министерства.

На очистку берегов рек Грушевая, Мамайка, Вишневая, Русская, Ташла, озера Кравцово, а также особо охраняемой природной территории "Михайловский родник" в окрестностях Ставрополя вышли представители органов исполнительной власти, муниципалитетов, волонтеры и другие неравнодушные жители региона. В городах и районах прошли субботники по очистке береговых полос на реках Чла, Горькая Балка, Кума, Белая, Аликоновка, Малая Просянка, Большая Просянка, прилегающих территорий Дундинского водохранилища, озера Зункарь.

"Мы не могли остаться в стороне от этой замечательной экологической инициативы, и уже пятый год подряд принимаем участие в акции. В прошлом году она прошла на территории всех районов и городов краевого значения, в ней приняли участие более 10 тысяч жителей края", - отметил министр Андрей Хлопянов, слова которого приводит пресс-служба.

Всероссийскую акцию по уборке водоемов и их берегов "Вода России" традиционно с 2014 года проводит Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ее организатором на Ставрополье выступает краевое министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Акция продлится в крае до сентября. В 2017 году в ходе акции в крае были убраны берега более 60 водных объектов, по итогам акции Ставрополье вошло в пятерку лучших регионов страны.