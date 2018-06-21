Около 440 млн рублей выделено на программу обеспечения лекарствами в КБР с начала года

НАЛЬЧИК, 21 июня. /ТАСС/. Порядка 440 млн рублей выделено из федерального и регионального бюджета на реализацию программы лекарственного обеспечения в Кабардино-Балкарии с начала года, сообщила пресс-служба главы и правительства региона по итогам совещания в Доме правительства.

"Всего с начала 2018 года на реализацию программы лекарственного обеспечения в Кабардино-Балкарии из федерального и республиканского бюджетов выделено порядка 440 млн рублей. Из них 153 млн запланировано на приобретение препаратов для больных с редкими (орфанными) заболеваниями", - отметили в пресс-службе.

На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения жизненно необходимыми лекарственными препаратами медучреждений Кабардино-Балкарии, внедрения единой информационно-аналитической системы учета и закупки медикаментов, а также софинансирования расходов на их приобретение.

"Учреждениям системы здравоохранения нужно серьезно подойти к выбору поставщиков лекарств. При осуществлении закупок препаратов у оптовых фармацевтических компаний следует ориентироваться на минимальные, а не на предельно допустимые показатели, соблюдать соотношение цена-качество. Если в одной больнице, к примеру, один препарат закупают по 100 рублей, в а другой по 300, нужно разбираться, в чем причины, исключить любой формализм, минимизировать возможные риски", - приводит слова главы КБР Юрия Кокова его пресс-служба.

По итогам совещания глава КБР предложил образовать межведомственную рабочую группу по контролю за порядком ценообразования и применением аптечными организациями допустимых законодательством розничных надбавок на жизненно необходимые и важнейшие медикаменты.