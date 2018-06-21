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Студенты Северной Осетии пройдут практику на Новоангарском обогатительном комбинате

В стране Северный Кавказ
21 июня, 20:20 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 21, июня. /ТАСС

На практику в Красноярск поедут 35 студентов

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ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июня. /ТАСС/. Студенты Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) 27 июня отправятся на летнюю практику на Новоангарский комбинат в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"27 июня на практику в Красноярск отправятся 35 наших студентов. В ближайшие годы планируем увеличить количество практикантов", - сказал собеседник агентства.

Для студентов СКГМИ практика на производствах является традиционной. В конце мая 30 человек отправились в Норильск на горно-металлургический комбинат.

Студентов устраивают на работу официально, выплачивают заработную плату. Практика проходит, как правило, до октября. Студенты вуза хорошо зарекомендовали себя на строительных площадках по всей стране - в Сочи, Екатеринбурге, Новоангарске, Хабаровске. Большинство выпускников вуза остаются работать после практики на постоянной основе.

Как рассказал ТАСС студент четвертого курса геологического факультета СКГМИ Алан Гулиев, практика на производстве дает помимо новых знаний по выбранной специальности еще и новые возможности трудоустройства.

"На практику в Красноярск я поеду 27 июля во второй раз. В прошлом году я также был там в составе студотряда. Работа не оказалась сложной благодаря тому, что очень многое нам преподавали в вузе. После учебы пойду в армию, а потом обязательно буду трудоустраиваться по профессии, мне интересна эта работа", - отметил Гулиев.

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