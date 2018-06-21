Правительство Дагестана выделило более 77 млн рублей погорельцам из села Мокок

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Более 100 человек из села Мокок Цунтинского района Дагестана, оставшихся без крова после случившегося летом 2016 года пожара. Общая сумма выделенных из резервного фонда правительства Дагестана на эти цели средств составляет более 77 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Сегодня председатель правительства Дагестана Артем Здунов подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства республики 77,188 млн рублей на выплату компенсаций 107 жителям села Мокок за жилье, утраченное в результате пожара 21 августа 2016 года", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, согласно документу погорельцы села Мокок получат от почти 500 тыс. до 1,1 млн рублей.

В ноябре 2017 года из резервного фонда правительства РФ было выделено 23 млн рублей оставшемуся без крова 251 жителю села Мокок (107 семьям из расчета по 100 тыс. рублей на человека, но не более 300 тыс. рублей на семью).

Пожар в высокогорном селе Мокок повредил 83 строения - жилые дома и хозяйственные постройки. Всего в Мококе насчитывается 96 жилых домов (без учета хозяйственных построек). Сначала загорелось одно частное домовладение, из- за сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома террасного типа, которые вплотную прилегают друг к другу. По первоначальным данным республиканского МЧС, без крова остались 480 человек.