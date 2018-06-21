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В Северной Осетии создадут филиал военно-патриотического парка ВС РФ

В стране Северный Кавказ
21 июня, 20:29 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 21, июня. /ТАСС

На территории парка представят образцы авиационной, бронетанковой и специальной техники

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ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июня. /ТАСС/. Парк "Патриот", который станет филиалом московского военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил РФ, появится в Северной Осетии. Об этом стало известно на встрече главы республики Вячеслава Битарова с начальником штаба 58-й общевойсковой армии Михаилом Зусько, сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства региона.

"С инициативой создания парка во Владикавказе ранее Вячеслав Битаров обратился к руководству Министерства обороны Российской Федерации и получил полную поддержку. Парк "Патриот", который планируется расположить в зоне аэродрома ДОСААФ, займет около семи гектаров земли", - говорится в сообщении. На территории парка будут представлены образцы авиационной, бронетанковой и специальной техники. Все необходимое оборудование будет предоставлено Министерством обороны РФ.

Парк "Патриот" станет многофункциональным комплексом, который позволит на высоком уровне проводить самые разные мероприятия, в том числе пятидневные сборы для школьников и сдачу нормативов ГТО. На обустроенных площадях парка будут проводиться и культурно-досуговые развлечения. Здесь можно будет не только смотреть на экспозиции, но и поездить, полетать на военной технике, прыгнуть с парашютом, поиграть в пейнтбол.

"Уверен, появление парка "Патриот" будет способствовать военно-патриотическому воспитанию нашей молодежи, приобщать ее к славным традициям нашего народа", - цитирует пресс-служба руководителя республики.

О парке

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот" официально открылся в Москве 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.

На сегодняшний день для посещения открыты военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", центр военно-тактических игр, многофункциональный огневой центр, музейная площадка №1, конгрессно-выставочный центр, где на демонстрационных площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники, а также филиал парка - "Центральный музей бронетанкового вооружения и техники".

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