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Во Владикавказе до конца года построят школу на 500 мест с тремя спортплощадками

В стране Северный Кавказ
21 июня, 20:32 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 21, июня. /ТАСС

Образовательное учреждение оборудуют лифтами и пандусами для детей с ограниченными возможностями здоровья

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ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июня. /ТАСС/. Новая школа на 500 мест будет построена во Владикавказе до конца года. Об этом сообщила министр образования и науки Северной Осетии Ирина Азимова премьеру Таймуразу Тускаеву во время посещения объекта.

"Строительство школы завершится до конца года. Она станет филиалом школы №42 во Владикавказе, которая переполнена сейчас. По нормативам у нас больше 1000-1100 детей ни в одной школе не должно быть. Также в 42-й школе существовал риск перехода на вторую смену. Поэтому мы не создаем новое юридическое лицо, а строим новое здание для уже существующей школы", - сказала Азимова.

В школе площадью 4,5 тыс. кв. м кроме классов и административных помещений будут созданы три спортплощадки - поле для мини-футбола, универсальная площадка, где дети смогут играть в баскетбол, волейбол и теннис, а также открытое футбольное поле.

Трехэтажное образовательное учреждение оборудуют лифтами и пандусами для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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