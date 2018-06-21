Около 440 млн рублей направят на развитие сельских территорий в Дагестане в 2018 году

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Около 440 млн рублей направят на строительство десяти социальных объектов в Дагестане в этом году в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года". Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"В рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года" в Дагестане в 2018 году общий объем финансирования составляет 439,65 млн рублей. Средства пойдут на строительство четырех школ, объектов газоснабжения, водоснабжения, плоскостных спортивных сооружений, фельдшерско-акушерских пунктов, на компактную застройку", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, всего в этом году планируется ввести 10 объектов в девяти муниципалитетах республики.

Как отметили в пресс-службе, вопросы реализации в республике программы "Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года" обсудили министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Владимир Свеженец в ходе рабочей встречи в Москве.

"В рамках реализации мероприятий программы на финансирование объектов, включенных в реестр объектов социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Республике Дагестан в 2017 году, было предусмотрено 499 млн рублей. Вся сумма в 2017 году полностью освоена", - заключили в ведомстве.