Ингушетия изучит опыт Ставрополья по повышению уровня платежной дисциплины за ЖКУ

МАГАС, 21 июня. /ТАСС/. Специальная рабочая группа будет создана в Ингушетии для изучения опыта Ставропольского края по повышению уровня платежной дисциплины за ЖКУ. Об этом сообщил журналистам на прошедшем в Магасе (Ингушетия) выездном заседании комитета Госдумы по энергетике глава республики Юнус-Бек Евкуров.

По итогам заседания и приведенной на нем экспертами статистике, Ставропольский край является лидером по оплате потребленных ресурсов.

"Я на следующей неделе отправлю группу в Ставропольский край, которая посмотрит, как проходит эта работа в селах и населенных пунктах, чтобы перенять опыт. Эта же рабочая группа побывает в Пригородном районе Северной Осетии, чтобы понять, почему ингуши, проживающие там платят, а здесь - нет", - сказал Евкуров.

На заседании заместитель председателя правления - начальник управления мониторинга и контроля ассоциации "НП Совет Рынка" Наталья Заикина привела статистику оплаты электроэнергии регионами СКФО, у Ингушетии оказались самые неприглядные результаты. "За четыре месяца 2018 года расчет населения по Ингушетии составил 31%, а в стране население в среднем рассчитывается 97-98% на уровне", - отметила Заикина.

Глава республики обещал разобраться в цифрах, поскольку, по его мнению, в статистических данных могут быть допущены неточности.

"Я так думаю, что в цифрах, возможно, ошиблись, но я проведу жесткую проверку. У нас самые низкие тарифы. Надо заставить всех заплатить, наказать тех, кто придумывает схемы для обхода полной оплаты. Будем работать по адресам", - сказал Евкуров.