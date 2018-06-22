Свыше 100 млн рублей направят в Невинномысске на создание современной городской среды

ПЯТИГОРСК, 22 июня. /ТАСС/. В Невинномысске проведут работы по программе формирования современной городской среды стоимостью более 100 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба администрации города.

"Согласно краевой госпрограмме формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, работы в городе начнутся уже этим летом, всего более чем на 103,34 млн руб. Заключено соглашение с министерством дорожного хозяйства и транспорта края о предоставлении субсидии", - сообщили в пресс-службе.

Так, на благоустройство дворовых территорий предусмотрены субсидии в размере 31,26 млн рублей, в бюджете города предусмотрено софинансирование в 1,17 млн рублей. За этот счет планируется выполнить ремонт 11 дворовых территорий по улицам Апанасенко, Новая, Приборостроительная, Северная, Достоевского и Менделеева.

Также в рамках программы будут благоустроены три общественные территории, которые жители города выбрали путем голосования в рамках акции "Твой город! Твое решение!". Сумма субсидии на 2018-2019 годы составляет 68,49 млн рублей, а в местном бюджете на эти цели предусмотрено 2,42 млн рублей. "Работы будут проведены в городском парке на ул. Энгельса и в парке Победы, кроме того, на ул. Менделеева, будет построен новый скейт-парк", - сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, на реализацию проекта "Комфортная городская среда" Ставропольский край получил в 2017 году 609 млн рублей, а с учетом краевого софинансирования объем направленных на выполнение программы средств достиг 684 млн рублей. На эти средства выполнили 125 проектов. По итогам реализации программы регион вошел в пятерку российских регионов - лидеров благоустройства. В нынешнем году программа на Ставрополье профинансирована в размере 728 млн рублей.