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Строительство проблемного многоквартирного дома в Дербенте может завершиться до конца года

В стране Северный Кавказ
28 июня, 14:04 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, июня. /ТАСС

Дольщиками являются 90 человек

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МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Многоквартирный жилой дом в Дербенте (Дагестан), квартиры в котором ждут 90 участников долевого строительства, будет достроен в 2018 году, сообщил ТАСС врио главы Дербента Энрик Муслимов.

"У нас два проблемных дома, по одному из них мы нашли решение, есть инвестор, который достроит этот дом в этом году и удовлетворит требования дольщиков предоставит квартиры или выплатит их стоимость", - сказал Муслимов.

Он уточнил, что речь идет о многоквартирном доме, который начинала строить компания "Эхтибар", однако строительство не завершили. Дольщиками строительства, по словам Муслимова, являются 90 человек.

Ранее сообщалось, что полностью решить проблему обманутых дольщиков в регионах Северо-Кавказского федерального округа планируется в 2019 году. По данным Минстроя РФ, всего на Северном Кавказе находятся 22 проблемных объекта долевого строительства, 10 из них - в Дагестане.

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