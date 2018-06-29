В Махачкале в сентябре откроют социальное кафе, где будут работать инвалиды

МАХАЧКАЛА, 29 июня. /ТАСС/. Социальное кафе, в котором большую часть сотрудников будут составлять люди с ограниченными возможностями здоровья, планируется открыть в Махачкале в сентябре этого года. Проект позволит трудоустроить 15 молодых людей с особенностями физического и психического развития, сообщила ТАСС инициатор проекта, руководитель региональной общественной организации помощи инвалидам "Жизнь без слез" Айшат Гамзаева.

"Сейчас проект "Кафе перемен" в стадии завершения. Мы готовим людей, учим, с ними занимаются тренеры. Купили все необходимое оборудование, весь процесс будет максимально автоматизирован, что позволит работать на нем людям с довольно большим количеством ограничений... Открытие назначили на вторую неделю сентября, ориентировочно на 15-е", - сказала Гамзаева, добавив, что подобное кафе станет первым в России.

По ее словам, в кафе будут работать 15 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, а также два повара-наставника. Площадь будущего кафе составит 200 кв. м, в нем предусмотрена полностью безбарьерная среда как для персонала, так и для посетителей, в том числе инвалидов-колясочников - просторный зал с проездами для инвалидной коляски, низкая барная стойка, адаптированные санузлы и т. д. На втором этаже кафе оборудован отдельный зал для занятий с детьми с особенностями развития.

"Кроме того, у нас там будет учебный класс, в котором будут заниматься наши подростки (с ограниченными возможностями здоровья), они будут готовиться стать помощниками поваров. Там смогут учиться 50 человек, которые в перспективе будут работать в системе общепита - наши рестораторы пообещали, что возьмут наших воспитанников на работу", - рассказала собеседница агентства.

Она также отметила, что проект не преследует коммерческих целей. "Мы ставим целью обучить этих молодых людей профессии, чтобы они могли открыто работать. И чтобы другие люди могли видеть, что он работают в кафе, чтобы разрушались существующие стереотипы о людях, которые отличаются от большинства своими физическими особенностями", - пояснила Гамзаева.

В 2017 году проект социального кафе, в котором будут работать люди с ограниченными возможностями здоровья, стал победителем конкурса Фонда президентских грантов - на его реализацию было выделено 2 млн рублей. Реальная стоимость проекта, по словам Гамзаевой, составила около 8 млн рублей, существенную часть финансирования составили спонсорские средства.

Об организации "Жизнь без слез"

Дагестанская региональная общественная организация помощи инвалидам "Жизнь без слез" создана в 2006 году по инициативе родителей детей-инвалидов.

В 2009 году организацией в Махачкале был открыт Дом дневного пребывания для детей-инвалидов, где с ними работают педагоги, психологи, врачи-логопеды. В настоящее время в центре занимается 98 человек.

Кроме того, организацией реализован проект "Социальная квартира" для обучения молодых людей с особенностями физического и психического развития навыкам самостоятельной жизни и их социальной адаптации.