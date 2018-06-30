Экологическая акция "Чистый Эльбрус" в Кабардино-Балкарии собрала 150 волонтеров

НАЛЬЧИК, 30 июня. /ТАСС/. Экологическая акция "Чистый Эльбрус" по очистке туристических мест в Кабардино-Балкарии прошла при участии 150 волонтеров. Участники субботника убрали около 1 тонны мусора со склонов вершины, сообщил руководитель республиканской детско-молодежной общественной организации волонтеров КБР "Помоги ближнему" Алим Сижажев.

"В акции приняли участие 150 человек, это волонтеры "Помоги ближнему" и представители других организаций. Мы вывезли приблизительно одну тонну мусора со склонов Эльбруса, это вот после схода снега", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, целью ежегодной акции является привлечение внимания молодежи к проблемам экологии и охраны окружающей среды, к вопросам сохранения и рационального использования уникальных природных комплексов Приэльбрусья и повышение экологической культуры населения.

"Наблюдается тенденция, что улучшается ситуация. Лучше становится экологическая культура наших граждан и приезжих туристов. В первые годы мы спускали более 10 тонн со склонов горы Эльбруса", - сказал Сижажев.

В Приэльбрусье находится 35 км горнолыжных трасс и 11 подъемников. В 2017 году его посетили 342,4 тыс. человек.