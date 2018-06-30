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В Назрани определили победителей фестиваля культуры и спорта "Ингушские игры"

В стране Северный Кавказ
30 июня, 23:43 UTC+3 МАГАС МАГАС 30, июня. /ТАСС

В соревнованиях приняли участие девять команд

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МАГАС, 30 июня. /ТАСС/. Около 200 человек приняли участие в фестивале культуры и спорта "Ингушские игры - 2018" в Назрани, поборовшись в различных дисциплинах за право участвовать в Кавказских играх, которые пройдут осенью в Чечне. Об этом сообщила в субботу пресс-служба минспорта Ингушетии.

"На стадионе школы-лицея в Назрани прошли традиционные "Ингушские игры", которые включали в себя 12 дисциплин: борьбу на поясах, прыжковое двоеборье, перетягивание каната, лазание по канату, армспорт, легкую атлетику, силовое троеборье, мини-футбол, стрельбу из лука, передвижение на ходулях, поднятие тяжести и перенос тяжести. Мы уверены, что фестиваль не даст молодежи забыть свои корни, традиции, обычаи и национальные виды спорта", - говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие девять команд, представляющих города и районы республики.

"Всего пальму первенства оспаривали свыше 200 человек. Несмотря на знойный день, команды упорно боролись за право попасть на Кавказские игры, которые пройдут в Чеченской Республике. По итогам турнира первое место заняли представители города воинской славы Малгобек, победители и призеры получили заслуженные кубки, медали и грамоты", - уточнили в ведомстве.

Впервые "Ингушские игры" прошли в 2009 году. Цель проведения мероприятия - возрождение забытых культурных традиций и сохранение духовно-нравственных ценностей, воспитание в молодежи чувства патриотизма.

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