Более 80 детей из Луганска проведут летние каникулы в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 2 июля. /ТАСС/. Более 80 школьников из Луганска проведут летние каникулы в одном из детских лагерей Дагестана, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Более 80 школьников Луганской народной республики проведут летние каникулы в одном из лучших детских лагерей Дагестана - "Солнечный берег". Первая делегация из 42 ребят уже прибыла в лагерь", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, вторая часть школьников прибудет в конце июля. Каждая смена продлится 21 день. Помимо отдыха и развлечений в детском лагере для детей будут организованы экскурсии по историческим местам и главным достопримечательностям республики, выезды в музеи и театры, рассказали в ведомстве.

"Дагестан школьников из ЛНР принимает четвертый год подряд. Путевки распределяются между школьниками из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", - отметили в пресс-службе.

По словам директора луганского детдома Лидии Миндюковой, сопровождающей воспитанников на отдыхе, дети приезжают в Дагестан с удовольствием и уезжают с незабываемыми эмоциями и впечатлениями. "Почти все они впервые видят море и купаются в нем", - цитирует Миндюкову пресс-служба министерства.

В 2017 году в Дагестане отдохнули 45 школьников из ЛНР. Всего в этом году в детских лагерях Дагестана в первую смену летнего оздоровительного сезона отдохнут более 6 тыс. школьников.