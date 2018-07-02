Турмаршрут к башенным селениям Сунженского района Ингушетии откроют до конца года

МАГАС, 2 июля. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии разрабатывает туристический маршрут к древним башенным селениям вайнахов в предгорном Сунженском районе республики. До конца года по маршруту планируется впервые провести джип-тур с привлечением российских блогеров, которые будут способствовать популяризации направления, сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь комитета Марем Оздоева.

"Комитет по туризму разрабатывает маршрут к историческим поселениям в предгорной части Сунженского района, который ведет к древним башенным комплексам и привязанным к ним поселениям Цечо Ахки, Мереджи и Мужган. Это полуразрушенные башни, некоторые из которых находятся в скалах. Сейчас готовится паспорт маршрута и разработка "говорящего" названия", - сказала Оздоева.

По ее словам, сейчас разрабатывается план работы для обустройства маршрута. "Мы в скором времени [по примеру соседнего, освоенного туристами Джейрахского района] установим указатели, чтобы туристам было проще добраться до поселений, а также займемся благоустройством маршрута и организацией зоны отдыха для туристов. И до конца года планируем провести по новому маршруту джип-тур", - добавила собеседница агентства.

В общей сложности комитет по туризму Ингушетии разработал более 30 маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах, где плотность населения невелика.