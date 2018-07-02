Первый в СКФО гипермаркет Leroy Merlin откроют в Северной Осетии в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июля. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе гипермаркет Leroy Merlin появится в Северной Осетии в мае 2019 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства республики по итогам встречи главы региона Вячеслава Битарова с директором по развитию компании Leroy Merlin Елизаветой Лисюковой.

"В ходе встречи обсуждались планы по реализации на территории Северной Осетии крупного инвестпроекта, связанного с приходом на местный рынок известной французской торговой марки Leroy Merlin. Одноименный гипермаркет строительных товаров и товаров для дома - первый на Северном Кавказе должен появиться во Владикавказе в мае 2019 года", - говорится в сообщении.

После встречи состоялась церемонии закладки первого камня в основание торгового центра. Новая строительная площадка находится на въезде во Владикавказ. Для реализации проекта выделен земельный участок площадью 13 тыс. 700 кв м, объем планируемых инвестиций в строительство составит 800 млн рублей. Будет создано 180 рабочих мест, ежегодно в консолидированный бюджет будут отчисляться налоги в сумме до 50 млн рублей.

"Приход мирового бренда говорит о том, что республика сегодня привлекательна для инвестора. Таким образом, созданы все необходимые условия для тех, кто хочет у нас работать, вкладывать средства в реализацию перспективных проектов. Власти Северной Осетии окажут всемерную поддержку тем, кто готов здесь начать свой бизнес. Сегодня строится и ремонтируется большое количество различных объектов, в том числе жилых домов, поэтому новый торговый центр будет востребованным, и наши граждане смогут приобретать нужные им товары", - цитирует пресс-служба Битарова.

Представители компании отметили, что при получении разрешительной документации проблем не возникало. "Уверена, в нашем магазине жители республики найдут достойное предложение и широкий выбор товаров высокого качества. Мы сделаем все, чтобы строительство и ремонт дома были доступны каждому", - сказала Лисюкова.