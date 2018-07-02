Новая школа на 540 мест в ингушском селе Сурхахи появится до конца года

МАГАС, 2 июля. /ТАСС/. Школу на 540 мест, контрактной стоимостью около 435 млн рублей, до конца года построят в сельском поселении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии. При этом имеющаяся в настоящее время школа в данном селе будет реконструирована, сообщила ТАСС пресс-секретарь минстроя региона Индира Барахоева.

"До конца года мы планируем сдать школу на 540 мест в Сурхахах, которая строится за счет федеральных средств, ее контрактная стоимость составляет 435,6 млн рублей. Это будет вторая школа в селе, первая до начала учебного года будет реконструирована", - сказала Барахоева.

В сельской администрации строительства новой школы ждали давно, единственная школа в селе давно обветшала, а количество мест в ней слишком мало для населенного пункта. "Первая школа была построена еще в 1962 году, рассчитана она на 375 мест. Этим летом ее реконструируют к новому учебному году. С учетом того, что в селе проживает порядка 12 тыс. человек, в старой школе не хватает мест, а новая нам поможет ее разгрузить", - сообщил ТАСС замглавы администрации села Мустафа Медаров.

По данным регионального минобразования, в Ингушетии полностью ликвидировано трехсменное обучение, а двухсменное сокращено на 27% за последние годы. Как сообщалось ранее, по словам главы республики, в регионе необходимо строительство около 80 школ, чтобы закрыть вопрос с трехсменным образованием на ближайшие 15 лет.