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Для детей погибших сотрудников МВД провели экскурсию в горах Ингушетии

В стране Северный Кавказ
3 июля, 20:00 UTC+3 МАГАС МАГАС 3, июля. /ТАСС

Всего на экскурсию сходили 20 детей

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МАГАС, 3 июля. /ТАСС/. Комитет Ингушетии по туризму провел культурно-познавательную экскурсию для 20 детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, по территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея заповедника, Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Около 20 детей осмотрели древние башенные комплексы Эгикала, Таргим, который является крупным средневековым поселением замкового типа, и один из древнейших христианских храмов на территории России Тхаба-Ерды. Им был показан наглядный пример строительного искусства ингушей, их мастерство в архитектуре", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в рамках экскурсионной программы дети посетили и пчеловодческое хозяйство "Нектар".

"Дети узнали много интересного и полезного о продуктах пчеловодства, а после насыщенной программы для ребят организовали праздничный обед и чаепитие с медом. Большинство из них в горах побывали впервые. Забота о семьях сотрудников, погибших при исполнении служебного долга - наш моральный и нравственный долг", - приводит пресс-служба слова специалиста комитета по туризму Хайрудина Гадаборшева.

Комитет Ингушетии по туризму регулярно проводит подобные мероприятия для детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, по туристическим маршрутам горной и равниной Ингушетии.

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