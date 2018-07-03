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Выставка картин дагестанских художников "Многообразие красок Кавказа" прошла в Ингушетии

В стране Северный Кавказ
3 июля, 20:50 UTC+3 МАГАС

В экспозиции представили около 60 картин

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МАГАС, 3 июля. /ТАСС Передвижная выставка картин дагестанских художников "Многообразие красок Кавказа" прошла в выставочном зале Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии. Более 20 художников представили около 60 картин, рассказала ТАСС во вторник заместитель директора музея Ася Евлоева.

"На выставке представлено 57 работ дагестанских художников. Это и живопись, графика, натюрморт, работы по сценографии. Художники, чьи работы сегодня представлены, известны не только в своей республике, но и за ее пределами. Это более 20 мастеров и все они заслуженные художники Дагестана и России", - сообщила Евлоева.

По ее словам, все картины знакомят гостей выставки с национальным колоритом разных народностей, проживающих на территории Дагестана.

"На полотнах дагестанских художников мы видим горные и архитектурные пейзажи, аулы, памятники горской архитектуры, народных мастеров за традиционным ремеслом, портреты горцев и горянок в ярких национальных костюмах. Продлится выставка до 23 июля, а в день закрытия к нам приедут авторы этих работ и проведут мастер-классы по живописи", - отметила замдиректора.

Евлоева добавила, что передвижная выставка уже побывала в Северной Осетии, а после Ингушетии откроется в Пятигорске.

Проект передвижной выставки "Многообразие красок Кавказа" был разработан еще в 2013 году. В первый год создания проекта выставка проводилась только в населенных пунктах Дагестана. В последующие годы география передвижной выставки расширилась до регионов Северного Кавказа.

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