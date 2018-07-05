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Власти Ставрополья отремонтируют 255 км автотрасс за счет дорожного фонда в 2018 году

В стране Северный Кавказ
5 июля, 18:05 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 5, июля /ТАСС

На эти цели выделено более 8 млрд рублей

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ПЯТИГОРСК, 5 июля /ТАСС/. Дорожный фонд в 2018 году позволит Ставрополью отремонтировать 255 км трасс регионального и 209 км местного значения, написал в своем Instagram в четверг губернатор Владимир Владимиров.

"Дорожный фонд в этом году превышает 8 млрд рублей. Эти средства в том числе позволят отремонтировать или построить 255 километров трасс регионального значения и объекты инфраструктуры на них. На 25 километрах планируется установить освещение", - написал Владимиров.

Губернатор отметил, что в июле работа кипит не только на полях Ставрополья, но и на дорожных объектах, ремонт, реконструкцию и строительство которых необходимо завершить в теплый сезон. Как и в прошлом году, особое внимание уделяется дорогам местного значения. На них выделено почти 40% средств дорожного фонда. Это позволит привести в нормальное состояние 209 километров дорог в 57 муниципалитетах. "Важно обеспечить соблюдение сроков и качества работ. Давайте вместе их проконтролируем", - пишет губернатор.

Как сообщалось, в 2017 году в развитие транспортной системы в рамках краевой госпрограммы было вложено 8 млрд рублей. Был произведен ремонт 260 км асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт на общей площади 413 тыс. квадратных метров, обустроен 351 пешеходный переход, капитально отремонтировано 30 км региональных автодорог общего пользования. Кроме того, приведено в нормативное состояние 207 км дорог местного значения - на эти цели 55 муниципалитетам были выделены субсидии в 1,6 млрд рублей.

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