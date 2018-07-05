Евкуров: в Ингушетии необходимо создать специализированную пожарно-спасательную часть

МАГАС, 5 июля. /ТАСС/. Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров в ходе встречи с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым в Москве обсудил вопросы по созданию в регионе специализированной пожарно-спасательной части в целях осуществления комплексного реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает пресс- служба главы региона.

"В связи с повышением уровня развития инфраструктуры в республике, строительством крупных социальных объектов, высотных жилых и общественных зданий, ежегодным увеличением населения создание специализированной пожарно-спасательной части в регионе необходимо. Это позволит осуществлять комплексное реагирование на чрезвычайные ситуации, тушение крупных пожаров и выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ регионального и федерального уровня", - приводит пресс-служба слова главы региона.

По словам Евкурова, в настоящее время тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории республики осуществляют подведомственные учреждения МЧС России по Ингушетии, которые не оснащены всей необходимой техникой.

"На сегодняшний день на вооружении подразделений имеются аварийно-спасательные автомобили легкого класса, пожарные автоцистерны и специальные пожарные автомобили. Однако другие виды специальной пожарной техники, аварийно- спасательной техники среднего и тяжелого классов, инженерной техники для ликвидации ЧС отсутствуют", - также цитирует Евкурова пресс-служба.