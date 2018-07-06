Новые окна установят в более чем 200 школах Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направят более 400 млн рублей на установку новых окон и ремонт крыш в школах в 2018 году. Ремонтные работы охватят 250 учреждений образования, сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

Пока дети радуются самым продолжительным каникулам, подготовка к новому учебному году идет во всех образовательных организациях края. Их на Ставрополье почти 1800, повсеместно сейчас в разгаре текущий или капитальный ремонт. В том числе, мы продолжаем программы по замене оконных блоков и кровли. В этом году новые окна поставим на 210 объектах образования, кровлю обновим на 40. В целом на две задачи направляется около 400 миллионов рублей. А всего с 2014 года, когда мы начали системно решать эти вопросы – вложено уже более 1 миллиарда рублей. Финансирование продолжится и дальше. Потому что проблема напрямую связана с комфортом и здоровьем детей, и при этом она все еще очень масштабная. Значительная доля школьных зданий на Ставрополье вводилась в строй в 1970-1980-х годах. И во многих местах что окна, что кровля бессменно служат с тех самых пор. Несмотря на высокий технический износ и низкую теплоэффективность. Далеко не везде есть средства и возможности это исправить. Поэтому мы и сделали замену окон и кровель краевыми проектами. Убежден, что по итогам их выполнения и учиться, и учить в стенах наших учреждений образования станет намного комфортнее. Ну а в целом все ремонтные работы в учреждениях образовательной отрасли должны завершиться еще до старта нового учебного года. К 20 августа везде должны быть готовы к началу занятий. Фото: #победа26 #ставропольскийкрай #образование #школы #учебныезаведения #ремонт #реконструкция #владимирвладимиров Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807) 6 Июл 2018 в 5:08 PDT

"Мы продолжаем программы по замене оконных блоков и кровли. В этом году новые окна поставим на 210 объектах образования, кровлю обновим на 40. В целом на две задачи направляется около 400 млн рублей. А всего с 2014 года, когда мы начали системно решать эти вопросы, вложено уже более 1 млрд рублей", - сообщил глава региона.

К новому учебному году на Ставрополье готовятся почти 1,8 тыс. образовательных организаций, в них проходят текущие и капитальные ремонты. Как отмечает губернатор, программа по замене окон и кровли в школах края продолжится.

"Значительная доля школьных зданий на Ставрополье вводилась в строй в 1970-1980-х годах. И во многих местах что окна, что кровля бессменно служат с тех самых пор. Несмотря на высокий технический износ и низкую теплоэффективность. Далеко не везде есть средства и возможности это исправить. Поэтому мы и сделали замену окон и кровель краевыми проектами", - пояснил Владимиров.

Сообщается, что подготовка учреждений образования к новому учебному году в крае должна завершиться до 20 августа 2018 года.