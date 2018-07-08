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Около 300 человек приняли участие в спартакиаде работников МФЦ в Дагестане

В стране Северный Кавказ
8 июля, 19:17 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 8, июля. /ТАСС

Участники соревновались в 13 видах спорта

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МАХАЧКАЛА, 8 июля. /ТАСС/. Около 300 человек приняли участие в спартакиаде работников многофункциональных центров (МФЦ) Дагестана, которая прошла 7-8 июля на стадионе имени Исинбаевой в Махачкале. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы республиканского МФЦ Эльмира Гусейнова.

"В спартакиаде МФЦ приняли участие около 300 представителей коллективов многофункциональных центров со всего Дагестана", - сказала Гусейнова.

По ее словам, участники соревновались в 13 видах спорта. "Наиболее интересными и зрелищными оказались соревнования по футболу, волейболу, а также перетягивание каната", - отметила собеседница агентства.

Команды и участники, занявшие первые три места, были награждены кубками, дипломами и ценными призами.

Спартакиада работников МФЦ Дагестана, которая прошла во второй раз, организована совместно с министерством спорта и физической культуры республики и комитетом по спорту, туризму и делам молодежи администрации Махачкалы. Ее цель - пропаганда здорового образа жизни среди населения республики, а также стимулирование развития спорта в коллективах и укрепление здоровья работников МФЦ, отметила Гусейнова.

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