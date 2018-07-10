Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель Владикавказа сдал ЕГЭ после армии с разрешения руководителя Рособрнадзора

В стране Северный Кавказ
10 июля, 11:53 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 10, июля. /ТАСС

С подобной просьбой Герасим Патаркацишвили обратился во время горячей линии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Житель Владикавказа Герасим Патаркацишвили, не успевший сдать ЕГЭ из-за службы в армии, получил такую возможность после обращения к руководителю Рособрнадзора Сергею Кравцову. Как сообщила во вторник ТАСС министр образования и науки Северной Осетии Ирина Азимова, Патаркацишвили успешно сдал накануне экзамен по физике и получил проходной балл в Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова.

"После 1 февраля заявления на сдачу ЕГЭ принимаются только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально, например, из-за болезни или выезда на соревнования. Что касается Герасима, то он обратился к Сергею Кравцову во время горячей линии, и его вопрос решился положительно. Тяга молодого человека к учебе похвальна, тем более что после службы в армии он еще больше укрепился в своем стремлении получить высшее образование", - сказала Азимова.

Герасим Патаркацишвили обратился с просьбой разрешить ему сдать ЕГЭ 22 мая. Тогда руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов проводил горячую линию по итогам государственной итоговой аттестации в 2018 году с прямыми включениями из регионов, выпускники которых могли задавать чиновники вопросы. Кравцов после обращения молодого человека из Северной Осетии в прямом эфире поручил министру образования республики Ирине Азимовой решить его вопрос.

После этого на заседании государственной экзаменационной комиссии региона единогласно было решено разрешить ученику сдавать экзамен по физике в резервный период основного этапа проведения единого государственного экзамена.

Мечта детства

Как рассказал ТАСС Патаркацишвили, учеба в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова в Севастополе была его давней мечтой. Для поступления туда он сдал ЕГЭ по русскому языку и математике после окончания школы, однако потом он не успел сдать физику из-за службы в армии, которая проходила в поселке Ховрино Московской области. Несколько раз он пытался приехать в республику для решения вопроса, но не получал одобрения со стороны руководства части.

"Я не терял надежды, готовился к экзамену во время службы в армии и после нее. Очень обрадовался, когда меня включили в резервные дни после общения с главой Рособрнадзора, и сейчас не менее рад успешной сдаче и получению проходного балла. Буду как отец моряком, мечта сбывается", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Страны
Россия
Персоны
Кравцов, Сергей Сергеевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"
3
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
4
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
5
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Спасатели в Таиланде приступили к финальной части операции по эвакуации людей из пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!