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Власти Северной Осетии на четверть сократят очередь молодых семей на получение жилья

В стране Северный Кавказ
10 июля, 13:32 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 10, июля. /ТАСС

Минстрой республики подал в федеральное ведомство заявку на обеспечение жильем 500 семей

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ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Около 178 млн рублей направят в Северной Осетии на обеспечение жильем 227 молодых семей до конца 2018 года. Как сообщил во вторник на заседании правительства министр строительства и архитектуры республики Русланбек Икаев, в очереди на получения жилья стоят 910 семей.

"В рамках государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" на 2018-2025 годы" в 2018 выделено 177,9 млн рублей, что позволит обеспечить 227 молодых семей жильем", - сказал Икаев.

Из общего количества средств 80 млн рублей выделяется из федерального бюджета, 50 млн рублей - из республиканского бюджета и 47 млн рублей - из бюджетов муниципальных образований.

Всего в очереди на получения жилья в республике стоят 910 семей. Минстрой республики уже подал в федеральное ведомство заявку на обеспечение жильем 500 семей.

Как сообщалось, также для покупки жилья в селах Северной Осетии молодым семьям в республике в 2018 году выделят субсидии в размере 25 млн рублей в рамках госпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий".

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