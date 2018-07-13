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Новая школа начнет работу в Карачаево-Черкесии 1 сентября 2018 года

В стране Северный Кавказ
13 июля, 16:33 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 13, июля. /ТАСС

Предполагается, что ввод в строй нового здания позволит перевести школьников на обучение в одну смену

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ЧЕРКЕССК, 13 июля. /ТАСС/. Строители завершают работы в новой школе села Холоднородниковское в Карачаево-Черкесии. Планируется, что учеников учреждение примет 1 сентября 2018 года, сообщило в пятницу республиканское министерство образования и науки.

"Завершается строительство общеобразовательной школы на 260 мест. <…> В настоящее время на объекте завершаются внутренние отделочные работы и работы по устройству полов. Новая школа распахнет свои двери 1 сентября для своих первых учеников", - уточняется в сообщении.

Строительство объекта идет за счет федерального, республиканского и местного бюджетов в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Как пояснили ТАСС в администрации Счастливенского сельского поселения, в состав которого входит Холоднородниковское, старое здание школы требовало больших вложений при ремонте.

"Там достаточно старое здание, ежегодно большие финансовые средства выделялись, чтобы его поддерживать. Кроме того, в поселении с каждым годом увеличивается рождаемость, уже необходимо здание большей вместимости. Новое здание - современная, удобная школа", - отметили в администрации.

В старой школе дети учились в две смены. Предполагается, что ввод в строй нового здания позволит перевести школьников на обучение в одну смену, при учреждении также будет работать детский сад.

Как ранее сообщали в минобрнауки республики, в рамках другой ФЦП "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" в регионе на условиях софинансирования до 2025 года планируется построить 23 школы на 7557 мест. Реализация программы должна позволить перевести всех учащихся региона на односменное обучение. На данный момент в школах КЧР в две смены обучаются порядка 13,2% от общего числа учащихся.

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