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В этнодеревне "Страна нартов" в КЧР планируется построить 10 национальных подворий

В стране Северный Кавказ
14 июля, 11:39 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 14, июля. /ТАСС

Предварительная стоимость проекта оценивается в 23 млн рублей

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ЧЕРКЕССК, 14 июля. /ТАСС/. Инициаторы создания этнографической деревни "Страна нартов" в Карачаево-Черкесии планируют построить десять национальных подворий. Предварительно определена площадка для размещения деревни, определяются источники финансирования, сообщил ТАСС эксперт по изучению и популяризации памятников культурного наследия Государственного Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника Хаджи-Мурат Эльканов.

"Проведена топографическая съемка, определена возможная площадка для размещения этнодеревни на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного археологического комплекса. Площадка для реализации проекта предусматривается на фоне Северного храма. <…> Изначально планируется построить 10 национальных подворий", - сказал Эльканов.

Раннее сообщалось, что предварительная стоимость проекта оценивается в 23 млн рублей с окупаемостью в первые два - три года. "Есть идея привлечь инвесторов к проекту в формате государственно-частного партнерства, определяются возможные источники финансирования. Не исключено и участие соседних субъектов - проект "Страна нартов" предусматривает участие всех народов Северного Кавказа", - пояснил Эльканов.

В рамках проекта также предусмотрено строительство коттеджей для размещения туристов. "Это дополнительный аспект привлекательности для инвесторов, ведь здесь и кафе, и рестораны, и сувенирные магазины. Также планируется отдельно строительство выставочного павильона", - отметил Эльканов.

Проект создания этнографической деревни был презентован на международном форуме в Пятигорске в мае. Инициаторы отмечают, что цель проекта состоит в сохранении самобытности и популяризации этнокультурного наследия народов Северного Кавказа.

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